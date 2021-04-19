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  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
  • Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionAirfryer

HD9621/90

4.8
| (98) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*
Z edinstveno Philipsovo tehnologijo TurboStar lahko pri cvrtju uporabljate zelo majhno količino olja in pripravite okusne ter enakomerno ocvrte jedi. Predhodno segrevanje ni potrebno, nova kompaktna zasnova pa omogoča pripravo velike količine hrane.
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Zahvaljujoč patentirani tehnologiji TurboStar

Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob*

  • TurboStar

  • Cvrtnik za cvrtje z malo maščobe

  • Črne barve, 1425 W, 0,8 kg

Okusne jedi: znotraj mehke, zunaj hrustljave

Okusne jedi: znotraj mehke, zunaj hrustljave

Zahvaljujoč Philipsovi tehnologiji TurboStar je vsa hrana izpostavljena konstantni toploti, ki kroži in vso hrano pripravi istočasno. Rezultat je enakomerno ocvrta hrana brez potrebnega obračanja, tudi če je hrana naložena v večjih količinah. Poleg ogrevanega krožečega zraka zmogljiva neposredna toplota z vrha hitro hrustljavo zapeče hrano in zagotovi okusne, zlato-rjave rezultate. "Zunaj hrustljavo, znotraj mehko."

Več kot 200 receptov v aplikaciji in priložena brezplačna knjižica z recepti

Več kot 200 receptov v aplikaciji in priložena brezplačna knjižica z recepti

Aplikacija Philips Airfryer je brezplačna in vsebuje okusne recepte ter enostavna navodila za pripravo. Navdušite se nad hitrimi, zdravimi prigrizki ali obroki za posebne priložnosti.

Okusna hrana v krajšem času: predhodno segrevanje ni potrebno

Okusna hrana v krajšem času: predhodno segrevanje ni potrebno

Airfryer Philips je takoj pripravljen na uporabo. Celostno hitrejši od začetka do konca: zagotavlja vrhunsko vsakodnevno delovanje med celotnim postopkom priprave.

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Ocene

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4.8

od 5

98

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

19/04/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

výborný pomocník pro vaření

výborný pomocník na zdravé vaření bez vysokého obsahu tuku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Usnadnění života

Je to výborný pomocník při přípravě rychlých jídel, když potřebuji ušetřit čas, nebo se vrátíme domů pozdě. Rychlá a bezstarostná příprava např. předsmažených jídel. Máme od Phillips i hrnec na pomalé vaření a to je pecka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Naprosto skvělá fritéza

Doma se snažíme stravovat zdravě, ale nechceme se připravit o jídlo, které máme rádi a chutná nám. Např. máme rádi hranolky, ale smažit je v hromadě tuku to né. Vysušovat je troubě to taky není ono. Horkovdušná fritéze splňuje všechna očekávání, hranolky jsou super a můžou být bramborové, celerové nebo třeba batátové, všechny mám odzkoušené. Dokonce chutnají i mým chlapům. Jakou přílohu někdy dělám grilovanou zeleninu - lilek, paprika, cuketa atd. Na horkovzdušnou fritézu opravdu nedám dopustit. Mladší syn třeba miluje kuřecí řízky v corn flakes strouhance a to fritéza zvládne také a stále bez kapky oleje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.

  2. V primerjavi z Airfryerjem brez tehnologije TurboStar pri uporabi zamrznjenega krompirčka; ocenjeno na podlagi skorjice in zapečenosti.

  3. V primerjavi z Airfryerjem Philips Viva Collection; celotna zmogljivost je 800 g krompirčka.