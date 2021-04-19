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Izdelek ni več na voljo
TurboStar
Cvrtnik za cvrtje z malo maščobe
Črne barve, 1425 W, 0,8 kg
Zahvaljujoč Philipsovi tehnologiji TurboStar je vsa hrana izpostavljena konstantni toploti, ki kroži in vso hrano pripravi istočasno. Rezultat je enakomerno ocvrta hrana brez potrebnega obračanja, tudi če je hrana naložena v večjih količinah. Poleg ogrevanega krožečega zraka zmogljiva neposredna toplota z vrha hitro hrustljavo zapeče hrano in zagotovi okusne, zlato-rjave rezultate. "Zunaj hrustljavo, znotraj mehko."
Aplikacija Philips Airfryer je brezplačna in vsebuje okusne recepte ter enostavna navodila za pripravo. Navdušite se nad hitrimi, zdravimi prigrizki ali obroki za posebne priložnosti.
Airfryer Philips je takoj pripravljen na uporabo. Celostno hitrejši od začetka do konca: zagotavlja vrhunsko vsakodnevno delovanje med celotnim postopkom priprave.
4.8
od 5
98
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jitka17a
19/04/2021
Česká republika
Preverjen kupec
výborný pomocník pro vaření
výborný pomocník na zdravé vaření bez vysokého obsahu tuku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Martina1980
28/02/2019
Česká republika
Usnadnění života
Je to výborný pomocník při přípravě rychlých jídel, když potřebuji ušetřit čas, nebo se vrátíme domů pozdě. Rychlá a bezstarostná příprava např. předsmažených jídel. Máme od Phillips i hrnec na pomalé vaření a to je pecka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Alena68
27/02/2019
Česká republika
Naprosto skvělá fritéza
Doma se snažíme stravovat zdravě, ale nechceme se připravit o jídlo, které máme rádi a chutná nám. Např. máme rádi hranolky, ale smažit je v hromadě tuku to né. Vysušovat je troubě to taky není ono. Horkovdušná fritéze splňuje všechna očekávání, hranolky jsou super a můžou být bramborové, celerové nebo třeba batátové, všechny mám odzkoušené. Dokonce chutnají i mým chlapům. Jakou přílohu někdy dělám grilovanou zeleninu - lilek, paprika, cuketa atd. Na horkovzdušnou fritézu opravdu nedám dopustit. Mladší syn třeba miluje kuřecí řízky v corn flakes strouhance a to fritéza zvládne také a stále bez kapky oleje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD9621/90 Airfryer
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.
V primerjavi z Airfryerjem brez tehnologije TurboStar pri uporabi zamrznjenega krompirčka; ocenjeno na podlagi skorjice in zapečenosti.
V primerjavi z Airfryerjem Philips Viva Collection; celotna zmogljivost je 800 g krompirčka.