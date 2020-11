Velika prostornina z 0,8 kg, 20 % kompaktnejše

Novi cvrtnik Airfryer je bil zasnovan z mislijo na kompaktnost (20 % manjši) in obenem zmogljivostjo za pripravo velikih količin hrane (800 gramov). Zaradi majhnosti se neopazno zlije s kuhinjskim pultom in oskrbuje družino z okusnimi obroki. Premišljena velikost omogoča vsakodnevno uporabo in nešteto možnosti.