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HD9240/91
Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*
Philipsova edinstvena tehnologija Rapid Air vam omogoča cvrtje z zrakom in pripravo hrane, ki je na zunaj hrustljava, znotraj pa mehka. Z malo ali povsem brez olja zagotavlja popolno teksturo in okusno hrano.
Cvrtnik z malo maščobe
Večnamenski kuhalnik zmogljiv. 1,2 kg
Črna
Edinstvena tehnologija Rapid Air cvrtnika Airfryer vam omogoča cvrtje, peko in pečenje najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali povsem brez olja. Philips Airfryer s tehnologijo Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje, varno in varčno vsakdanjo uporabo.
Možnost kuhanja do 1,2 kg hrane zadostuje za do 5 oseb. S cvrtnikom Airfryer s 50 % večjo zmogljivostjo** lahko nahranite tudi večjo družino
Z digitalnim zaslonom na dotik lahko enostavneje in natančneje nastavljate čas in temperaturo kuhanja. Najljubšo hrano pripravljajte pri idealni temperaturi in v idealnem času za najboljše rezultate.
Ocene
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.