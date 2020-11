Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Edinstvena tehnologija Rapid Air cvrtnika Airfryer vam omogoča cvrtje, peko in pečenje najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali povsem brez olja. Philips Airfryer s tehnologijo Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje, varno in varčno vsakdanjo uporabo.