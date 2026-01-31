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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer XL
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer XL

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/91

Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*

Philipsova edinstvena tehnologija Rapid Air vam omogoča cvrtje z zrakom in pripravo hrane, ki je na zunaj hrustljava, znotraj pa mehka. Z malo ali povsem brez olja zagotavlja popolno teksturo in okusno hrano.

Poglej vse prednosti

S tehnologijo Rapid Air do popolnih rezultatov

Okusen ocvrt krompirček z do 80 % manj maščob!*

  • Cvrtnik z malo maščobe

  • Večnamenski kuhalnik zmogljiv. 1,2 kg

  • Črna

Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Tehnologija Rapid Air za bolj zdravo cvrtje

Edinstvena tehnologija Rapid Air cvrtnika Airfryer vam omogoča cvrtje, peko in pečenje najokusnejših prigrizkov in obrokov z manj maščobe kot pri običajnem cvrtniku z malo ali povsem brez olja. Philips Airfryer s tehnologijo Rapid Air oddaja tudi manj vonja kot običajni cvrtniki, omogoča enostavno čiščenje, varno in varčno vsakdanjo uporabo.

Možnost kuhanja do 1,2 kg hrane okusnejše obroke

Možnost kuhanja do 1,2 kg hrane okusnejše obroke

Možnost kuhanja do 1,2 kg hrane zadostuje za do 5 oseb. S cvrtnikom Airfryer s 50 % večjo zmogljivostjo** lahko nahranite tudi večjo družino

Digitalni zaslon za enostavno nastavitev časa in temperature

Digitalni zaslon za enostavno nastavitev časa in temperature

Z digitalnim zaslonom na dotik lahko enostavneje in natančneje nastavljate čas in temperaturo kuhanja. Najljubšo hrano pripravljajte pri idealni temperaturi in v idealnem času za najboljše rezultate.

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.