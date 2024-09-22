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Izdelek ni več na voljo
Dvonivojska rešetka XL
To dvonivojsko rešetko za Airfryer lahko varno pomivate v pomivalnem stroju, da bo ponovna uporaba še lažja.
Z dvonivojsko rešetko podvojite površino Airfryerja za pripravo. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano.
Dodatek omogoča pripravo jedi sploščene oblike, kot je hamburger.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Prednosti
Крута штука
Slabosti
Ні
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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