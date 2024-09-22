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  • Povečajte površino Airfryerja za pripravo
  • Povečajte površino Airfryerja za pripravo
  • Povečajte površino Airfryerja za pripravo
  • Povečajte površino Airfryerja za pripravo
  • Povečajte površino Airfryerja za pripravo
  • Povečajte površino Airfryerja za pripravo

Izdelek ni več na voljo

Dodatek za Airfryer

HD9905/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Povečajte površino Airfryerja za pripravo
Z dvonivojsko rešetko podvojite površino za pripravo Airfryerja. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano. Za večjo raznovrstnost lahko pripravite tudi zelenjavna ali mesna nabodala.
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Kompatibilni izdelki
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer z dvojno košaro

NA555/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer z dvojno košaro

NA552/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer z dvojno košaro

NA150/00

Aifryer serije 5000

Aifryer serije 5000
Pametni Airfryer XL

HD9280/90

Povečajte površino Airfryerja za pripravo

  • Dvonivojska rešetka XL

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

To dvonivojsko rešetko za Airfryer lahko varno pomivate v pomivalnem stroju, da bo ponovna uporaba še lažja.

Dvonivojska rešetka za raznovrstnejše recepte

Dvonivojska rešetka za raznovrstnejše recepte

Z dvonivojsko rešetko podvojite površino Airfryerja za pripravo. Enostavno, hitro in zdravo pecite ali cvrite okusne hamburgerje, piščančje perutničke, ribe in ostalo hrano.

Dodatek omogoča pripravo jedi sploščene oblike

Dodatek omogoča pripravo jedi sploščene oblike

Dodatek omogoča pripravo jedi sploščene oblike, kot je hamburger.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Prednosti

Крута штука

Slabosti

Ні

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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