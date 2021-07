Uživajte v odličnem popečenem kruhku

Opekač Philips s posebej veliko režo in nastavljivo širino za enakomerno zlatorjavo zapečenost popečenih kruhkov. Idealen za francoske štručke, okrogle žemljice in velike rezine kruha. Opremljen je z integriranim nosilcem za pogrevanje žemljic, drsnim pladnjem za drobtine in funkcijo za pogrevanje ter peko zamrznjenega kruha. Več o izdelku