Zmogljivo in enostavno likanje

Zmogljivi likalni sistem Philips GC9140/02 z edinstveno funkcijo za samodejno odstranjevanje vodnega kamna omogoča enostavno in hitro likanje. Vodnega kamna vam ni več treba odstranjevati iz sistema. To omogoča učinkovito in enostavno likanje. Več o izdelku