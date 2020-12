Preizkušeno in odobreno s strani neodvisnih strokovnjakov za tkanine

Vrhunsko zmogljivost likalnika so preizkusili in odobrili neodvisni strokovni inštituti za tkanine, kot so DWI, IWTO in Woolmark. Program Woolmark Apparel Care pomaga potrošnikom identificirati kakovostne izdelke za pranje, ki jih je družba Woolmark Company označila kot primerne za pranje volnenih izdelkov. Philips je s tehnologijo OptimalTEMP doslej edina blagovna znamka, ki je prejela certifikat Woolmark Gold. Popolnoma lahko zaupate, da so izdelki za nego, ki jih odobri družba Woolmark, najprimernejša izbira za vaša volnena oblačila.