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  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
  • Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i

Izdelek ni več na voljo

Čistilnik in vlažilnik zraka 2 v 1Filter HEPA NanoProtect

FY1410/30

1.9
| (9) Ocene
Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i
Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka 2-v-1: filter HEPA NanoProtect za zaščito pred onesnaževalci, virusi, alergeni in bakterijami.
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Kompatibilni izdelki
Serija 2000i

Serija 2000i
Čistilnik in vlažilnik zraka

AC2729/10

Učinkovito odstrani 99,97 % nanodelcev (1)

Originalni filter za naprave 2-v-1 serij 1000i in 2000i

  • Združljiv s serijama 1000i in 2000i

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba 2 leti

  • Originalni filter Philips

Združljivi s čistilniki zraka Philips serij 1000i in 2000i

Združljivi s čistilniki zraka Philips serij 1000i in 2000i

Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serij 1000i in 2000i, čistilnik in vlažilnik zraka 2-v-1: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.

Dolga življenjska doba filtrov do 2 leti

Dolga življenjska doba filtrov do 2 leti

Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do 2 let (2), kar zmanjšuje težave in stroške.

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.9

od 5

9

Ocene

3

07/04/2021

Україна

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

24/11/2020

България

България

Отличен ефект на пречистване на въздуха

Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен

Prednosti

Има осезаем ефект от пречистването

Slabosti

Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

04/03/2025

Česká republika

Česká republika

Podivné

Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?

Ta ocena je bila podana za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

Ta ocena je bila podana za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.

  2. (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.