2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FY1410/30
Združljiv s serijama 1000i in 2000i
V paketu: 1 filter
Življenjska doba 2 leti
Originalni filter Philips
Nadomestni filtri za čistilnike zraka Philips serij 1000i in 2000i, čistilnik in vlažilnik zraka 2-v-1: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model čistilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtra do 2 let (2), kar zmanjšuje težave in stroške.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
1.9
od 5
9
Ocene
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
lubo1972
24/11/2020
България
Отличен ефект на пречистване на въздуха
Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен
Prednosti
Има осезаем ефект от пречистването
Slabosti
Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Neřeknu
04/03/2025
Česká republika
Podivné
Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?
Ta ocena je bila podana za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
Ta ocena je bila podana za Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
(1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.
(2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.