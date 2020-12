Odstrani 99,97 % delcev

Filter HEPA Philips NanoProtect serije 3 je izdelan iz visokokakovostnega materiala. Prestreže lahko do 99,97 % delcev vse do velikosti 0,3 mikrona, kar je velikost običajnih alergenov v zraku, škodljivih delcev, bakterij* in virusov*. Visoko zmogljiv filter s čvrsto in stabilno strukturo zagotavlja, da ves zrak potuje skozi filter, kjer se učinkovito filtrira.