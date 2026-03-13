Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Čistilnik zraka in vlažilnik zraka
Vse serije
Čistilnik in vlažilnik zraka 2 v 1 Filter HEPA NanoProtect
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FY1410/30
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)
Originalni nadomestni filtri za čistilnik zraka 2-v-1: filter HEPA NanoProtect za zaščito pred onesnaževalci, virusi, alergeni in bakterijami.
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali