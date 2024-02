Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim Philipsovim pogonom USB serije Urban je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno. Več o izdelku