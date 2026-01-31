IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

        Izdelek ni več na voljo

        Pogon USB

        FM12FD175B/00

        Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

        Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.

        Poglej vse prednosti

        Izmenjajte datoteke, kot bi mignili!

        Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!

        • 128 GB

        • Serija Motion 3.2

        • USB Type-C

        Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB Type-C

        Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

        Indikator aktivnosti zasveti pri kopiranju datotek

        Prijetno svetleč indikator LED je znak, da je pogon pravilno priključen in deluje. Pri kopiranju datotek v ali iz spomina naprave lučka začne hitreje utripati.

        Hiter prenos podatkov s hitro povezavo USB 3.2

        Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.

        Tehnične specifikacije

        Priročniki in dokumentacija

        Lokaliziran reklamni letak

        • PDF dat., 152.9 kB
        • 21 July 2026

        Obrnite se na Philips

        Z veseljem vam bomo pomagali

        Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

        • Posebne ponudbe
        • Prvi dostopajte do ugodnosti
        • Nasveti in triki

        Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

        • Posebne ponudbe
        • Prvi dostopajte do ugodnosti
        • Nasveti in triki