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FM12FD175B/00
Čudovito enostavna uporaba – samo priključite!
Preprosta in uporabniku prijazna naprava, ki omogoča enostavno priključitev in takojšnjo enostavno uporabo. Z barvitim pogonom USB Philips serije MOTION je vsakodnevno shranjevanje in izmenjavanje datotek, fotografij in glasbe enostavno in cenovno ugodno.
128 GB
Serija Motion 3.2
USB Type-C
Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.
Prijetno svetleč indikator LED je znak, da je pogon pravilno priključen in deluje. Pri kopiranju datotek v ali iz spomina naprave lučka začne hitreje utripati.
Hiter prenos podatkov bistveno zmanjša zoprno čakanje med postopkom kopiranja velikih večpredstavnostnih datotek v ali iz trdega diska računalnika.