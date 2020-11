Nastavek TriActive za temeljito čiščenje v 3 načinih

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge. Posebno zasnovana plošča odstrani prah globoko iz preprog, velika odprtina na sprednjem delu pa posesa večje delce. Zračni kanali in krtače na obeh straneh nastavka odstranijo prah in umazanijo ob stenah in pohištvu.