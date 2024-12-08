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Vse serije

  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
  • Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*

Komplet nadomestnih delov

FC8010/02

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*
Komplet nadomestnih protialergijskih filtrov Allergy H13 za serije Philips PowerPro Compact, PowerPro Active in PowerPro City*. Komplet vsebuje filter motorja in izhodni filter, ki ju je priporočljivo menjati enkrat letno.
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Kompatibilni izdelki
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Sesalnik brez vrečke

FC9332/09

Serija 5000

Serija 5000
Sesalnik brez vrečke

FC9556/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Sesalnik brez vrečke

FC9333/09

Originalni nadomestni filtri Philips

Komplet filtrov za PowerPro Compact in Active*

  • 1 izhodni filter

  • 1 pralni filter motorja

  • 1 pralni 2-slojni penasti filter

Pralni vložek filtra motorja

Pralni vložek filtra motorja

Komplet vsebuje 1 pralni filter motorja. Filter zagotavlja učinkovito filtriranje in preprečuje, da bi v motor prišel prah in ga poškodoval. Filter lahko operete in ga je priporočljivo zamenjati enkrat letno.

Pralni 2-slojni penasti filter

Pralni 2-slojni penasti filter

Komplet vsebuje 1 vložek filtra motorja (2-slojni penasti). Filter zagotavlja dodatno zaščito motorja in mora biti nameščen ob pralnem filtru motorja. Filter lahko operete in ga je priporočljivo zamenjati enkrat letno.

Izhodni filter za odlično filtriranje

Izhodni filter za odlično filtriranje

Komplet vključuje 1 izhodni filter. Filter zajame najmanjše prašne delce, preden se zrak vrne v prostor. To zagotavlja čist zrak brez prahu v vašem domu. Filter morate zamenjati enkrat letno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Funkcni

Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Sada náhradních filtrů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Sada náhradních filtrů

11/08/2022

Україна

Україна

Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка

Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Запасний набір

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Запасний набір

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже зручно мати набір запасних фільтрів

Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.

Prednosti

Зручно!:)

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Запасний набір

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Запасний набір

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  1. Združljivo z naslednjimi izdelki Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549–FC9553, FC9555, FC9556, FC9569–FC9571, FC9573, FC9576, FC9588