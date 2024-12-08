2 leti garancije
1 izhodni filter
1 pralni filter motorja
1 pralni 2-slojni penasti filter
Komplet vsebuje 1 pralni filter motorja. Filter zagotavlja učinkovito filtriranje in preprečuje, da bi v motor prišel prah in ga poškodoval. Filter lahko operete in ga je priporočljivo zamenjati enkrat letno.
Komplet vsebuje 1 vložek filtra motorja (2-slojni penasti). Filter zagotavlja dodatno zaščito motorja in mora biti nameščen ob pralnem filtru motorja. Filter lahko operete in ga je priporočljivo zamenjati enkrat letno.
Komplet vključuje 1 izhodni filter. Filter zajame najmanjše prašne delce, preden se zrak vrne v prostor. To zagotavlja čist zrak brez prahu v vašem domu. Filter morate zamenjati enkrat letno.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Karell2024
08/12/2024
Česká republika
Funkcni
Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Masaka
11/08/2022
Україна
Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка
Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Запасний набір
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Запасний набір
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже зручно мати набір запасних фільтрів
Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.
Prednosti
Зручно!:)
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Запасний набір
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FC8010/02 Запасний набір
Združljivo z naslednjimi izdelki Philips: PowerPro Compact/PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549–FC9553, FC9555, FC9556, FC9569–FC9571, FC9573, FC9576, FC9588