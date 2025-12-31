Zračni kanali v obliki črke Z preprečujejo potiskanje nesnage z nastavkom

Nastavek TriActive Z je edinstvena Philipsova inovacija, ki za razliko od drugih nastavkov zagotavlja, da prah vedno poberete in ne potiskate naprej. Jedro inovacije so zračni kanali v obliki črke Z, ki večje in manjše delce usmerjajo v nastavek. Zato z eno potezo očistite več.