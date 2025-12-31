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  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
  • Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce

Izdelek ni več na voljo

Nastavek TriActive Z za trda tla

FC8077/01

Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce
Philipsov edinstveni inovativni nastavek TriActive Z omogoča sesanje večjih drobtin in majhnih prašnih delcev z eno potezo in brez odrivanja nesnage. Idealen je za trda tla in omogoča univerzalno pritrditev s priloženim priključnim adapterjem.
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Kompatibilni izdelki
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Sesalnik brez vrečke

FC9332/09

Serija 5000

Serija 5000
Sesalnik brez vrečke

FC9556/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Sesalnik brez vrečke

FC9333/09

Performer Active

Performer Active
Sesalnik z vrečko

FC8578/09

z edinstvenimi zračnimi kanali v obliki črke Z

Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce

  • Zračni kanali v obliki črke Z

  • Univerzalna pritrditev

  • S priključnim adapterjem

Zračni kanali v obliki črke Z preprečujejo potiskanje nesnage z nastavkom

Zračni kanali v obliki črke Z preprečujejo potiskanje nesnage z nastavkom

Nastavek TriActive Z je edinstvena Philipsova inovacija, ki za razliko od drugih nastavkov zagotavlja, da prah vedno poberete in ne potiskate naprej. Jedro inovacije so zračni kanali v obliki črke Z, ki večje in manjše delce usmerjajo v nastavek. Zato z eno potezo očistite več.

Ploščata zasnova omogoča čiščenje pod nizkimi predmeti

Ploščata zasnova omogoča čiščenje pod nizkimi predmeti

Nastavek je ploščate zasnove, zato lažje dosežete mesta pod pohištvom ali nizkimi predmeti.

Primerno za trda tla

Primerno za trda tla

Nastavek lahko uporabljate na vseh vrstah trdih tal, kot so parket, ploščice ali vinil.

Tehnične specifikacije

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