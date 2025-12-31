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Izdelek ni več na voljo
FC8077/01
Zračni kanali v obliki črke Z
Univerzalna pritrditev
S priključnim adapterjem
Nastavek TriActive Z je edinstvena Philipsova inovacija, ki za razliko od drugih nastavkov zagotavlja, da prah vedno poberete in ne potiskate naprej. Jedro inovacije so zračni kanali v obliki črke Z, ki večje in manjše delce usmerjajo v nastavek. Zato z eno potezo očistite več.
Nastavek je ploščate zasnove, zato lažje dosežete mesta pod pohištvom ali nizkimi predmeti.
Nastavek lahko uporabljate na vseh vrstah trdih tal, kot so parket, ploščice ali vinil.
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