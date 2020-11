Hkrati pobira večje drobtine in majhne prašne delce

Philipsov edinstveni inovativni nastavek TriActive Z omogoča sesanje večjih drobtin in majhnih prašnih delcev z eno potezo in brez odrivanja nesnage. Idealen je za trda tla in omogoča univerzalno pritrditev s priloženim priključnim adapterjem. Več o izdelku