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Nastavek TriActive Z za trda tla

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Nastavek TriActive Z za trda tla

FC8077/01

Nastavek TriActive Z za trda tla

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Philipsov edinstveni inovativni nastavek TriActive Z omogoča sesanje večjih drobtin in majhnih prašnih delcev z eno potezo in brez odrivanja nesnage. Idealen je za trda tla in omogoča univerzalno pritrditev s priloženim priključnim adapterjem.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026