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Nastavek TriActive Z za trda tla
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FC8077/01
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Philipsov edinstveni inovativni nastavek TriActive Z omogoča sesanje večjih drobtin in majhnih prašnih delcev z eno potezo in brez odrivanja nesnage. Idealen je za trda tla in omogoča univerzalno pritrditev s priloženim priključnim adapterjem.