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S-filter® Izhodni filte

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S-filter®Izhodni filte

FC8038/01

S-filter® Izhodni filte

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01

  • PDF dat., 1.6 MB
  • 13 March 2026

Filter Philips HEPA13 za sesalnik zajame 99,95 % drobnega prahu za okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Zrak, ki potuje skozi filter, je čistejši od zraka v prostoru.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026