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S-filter® Izhodni filte
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FC8038/01
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User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01
Filter Philips HEPA13 za sesalnik zajame 99,95 % drobnega prahu za okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Zrak, ki potuje skozi filter, je čistejši od zraka v prostoru.