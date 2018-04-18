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  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.
  • Sesa in čisti hkrati.

Izdelek ni več na voljo

PowerPro AquaPokončni sesalnik

FC6402/01

2.9
| (17) Ocene
Sesa in čisti hkrati.
Brezžični Philips PowerPro Aqua je zmogljiv brezžični sesalnik, ki omogoča tudi mokro čiščenje. Z njim lahko sesate in očistite vsakdanje nečistoče. Sistem za mokro čiščenje lahko enostavno pritrdite/odstranite in samo sesate ali sesate in čistite hkrati.
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Vedno pri roki za hitro čiščenje vsakdanjih nečistoč

Sesa in čisti hkrati.

  • 2-v-1

  • Sesanje in mokro čiščenje

  • 18 V

Tehnologija PowerCyclone za visoko učinkovitost sesanja

Tehnologija PowerCyclone za visoko učinkovitost sesanja

Tehnologija PowerCyclone omogoča visoko učinkovitost sesanja v enem koraku. Zrak hitro vstopi v PowerCyclone, kjer se pospešeno giba skozi ukrivljene kanale, da učinkovito loči prah od zraka.

Novi sistem za pomivanje z optimalno vlago za vse vrste trdih tal

Novi sistem za pomivanje z optimalno vlago za vse vrste trdih tal

Edinstveni sistem za pomivanje nadzoruje sprostitev vode, kar zagotavlja optimalno vlago pri čiščenju vseh vrst trdih tal.

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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2.9

od 5

17

Ocene

18/04/2018

Česká republika

Česká republika

Je to super pomocník do každé domácnosti

Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

08/03/2017

Česká republika

Česká republika

Jednoduché ovládání

Tento vysavač jsem vyzkoušela a byla jsem mile překvapena. Velká výhoda, že je na baterii (netaháte za sebou šňůru). Velká úspora času tím, že vysáváte a zároveň vytíráte. Jednoduché používání zvládne oprvdu každý. Vysavač nemá žádné sáčky, ale pouze nádobu, která se jednoduše vyprázdní.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

07/07/2020

България

България

УНИКАЛЕН ПРОДУКТ

Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

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Omejitve odgovornosti

  1. Priporočamo zamenjavo vsake 3–6 mesecev, odvisno od pogostosti uporabe. V paketu sta priloženi 2 blazinici iz mikrovlaken; na spletni strani www.philips.si lahko preverite, kje kupiti blazinice iz mikrovlaken. Če uporabite blazinice iz mikrovlaken drugih znamk, ne moremo zagotoviti optimalnih rezultatov čiščenja.