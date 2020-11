Sesa in čisti hkrati.

Novi brezžični Philips PowerPro Aqua je zmogljiv brezžični sesalnik, ki omogoča tudi mokro čiščenje. Z njim lahko sesate in očistite vsakdanje nečistoče. Sistem za mokro čiščenje lahko enostavno pritrdite/odstranite in samo sesate ali sesate in čistite hkrati. Več o izdelku