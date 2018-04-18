2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC6402/01
2-v-1
Sesanje in mokro čiščenje
18 V
Tehnologija PowerCyclone omogoča visoko učinkovitost sesanja v enem koraku. Zrak hitro vstopi v PowerCyclone, kjer se pospešeno giba skozi ukrivljene kanale, da učinkovito loči prah od zraka.
Edinstveni sistem za pomivanje nadzoruje sprostitev vode, kar zagotavlja optimalno vlago pri čiščenju vseh vrst trdih tal.
Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.
2.9
od 5
17
Ocene
Kmarticka
18/04/2018
Česká republika
Je to super pomocník do každé domácnosti
Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Pery
08/03/2017
Česká republika
Jednoduché ovládání
Tento vysavač jsem vyzkoušela a byla jsem mile překvapena. Velká výhoda, že je na baterii (netaháte za sebou šňůru). Velká úspora času tím, že vysáváte a zároveň vytíráte. Jednoduché používání zvládne oprvdu každý. Vysavač nemá žádné sáčky, ale pouze nádobu, která se jednoduše vyprázdní.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Бени С.
07/07/2020
България
УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Priporočamo zamenjavo vsake 3–6 mesecev, odvisno od pogostosti uporabe. V paketu sta priloženi 2 blazinici iz mikrovlaken; na spletni strani www.philips.si lahko preverite, kje kupiti blazinice iz mikrovlaken. Če uporabite blazinice iz mikrovlaken drugih znamk, ne moremo zagotoviti optimalnih rezultatov čiščenja.