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PowerPro Aqua Pokončni sesalnik

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PowerPro AquaPokončni sesalnik

FC6402/01

PowerPro Aqua Pokončni sesalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)

  • PDF dat., 103.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6402/01 - English (US)

  • PDF dat., 948.9 kB
  • 13 March 2026

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