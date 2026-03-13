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PowerPro Aqua Pokončni sesalnik
Izdelek ni več na voljo
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FC6402/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6402/01 - English (US)
Vse (11)
Kdaj očistiti/zamenjati blazinice iz mikrovlaken sesalnika Philips?
Ali lahko v zbiralnik pokončnega sesalnika Philips dodam čistilo za tla ali toplo vodo?
Kako naj očistim filter sesalnika PowerPro Aqua?
Kako shraniti dodatke Aqua sesalnika za mokro sesanje?
Kako naj nastavim sesalnik Philips PowerPro Aqua?
Moj sesalnik Philips ima šibko moč sesanja
Pri uporabi sesalnika Philips čutim električne šoke
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