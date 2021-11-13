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  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje

Izdelek ni več na voljo

6000 seriesParni likalnik

DST6008/20

5
| (264) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
Philipsov parni likalnik serije 6000 ima eno od največjih posod za vodo med parnimi likalniki. Likajte dlje brez polnjenja. Z učinkovito paro enostavno zgladite tudi trdovratne gube.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z veliko posodo za vodo

Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje

  • 2600 W

  • Para 40 g/min; 220 g dod. izpust pare

  • Izjemno velika, 550 ml posoda za vodo

  • Keramična likalna plošča

Keramična likalna plošča za preprosto drsenje po tkaninah

Keramična likalna plošča za preprosto drsenje po tkaninah

Keramična likalna plošča za odpornost proti praskam in gladko drsenje.

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.

Do 220-gramski dodaten izpust pare za najtrdovratnejše gube

Do 220-gramski dodaten izpust pare za najtrdovratnejše gube

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

264

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Хороший выбор утюга

Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.

Prednosti

функциональный

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

12/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно та швидко

Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .

Prednosti

Беріть

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

11/11/2021

Україна

Україна

Незмінний помічниця.

Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска

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