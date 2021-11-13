2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2600 W
Para 40 g/min; 220 g dod. izpust pare
Izjemno velika, 550 ml posoda za vodo
Keramična likalna plošča
Keramična likalna plošča za odpornost proti praskam in gladko drsenje.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
5.0
od 5
264
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
polj
13/11/2021
Україна
Del promocije
Хороший выбор утюга
Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.
Prednosti
функциональный
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Svetalem
12/11/2021
Україна
Del promocije
Дуже зручно та швидко
Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .
Prednosti
Беріть
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Tetyankaduaden
11/11/2021
Україна
Del promocije
Незмінний помічниця.
Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series DST6008/20 Парова праска