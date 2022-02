Tehnologija SoundSphere za občutek naravnega, globljega in širšega zvoka

Uživajte v veličini in energiji glasbe, ki jo predvaja tehnologija SoundSphere do note natančno – točno tako, kot si je zamislil izvajalec. SoundSphere z zagotavljanjem čistega in naravnega zvoka ustvarja globlje in širše zaznavanje zvoka. Rezultat je realističen zvok, ob katerem se boste počutili, kot da ste na pravem koncertu. Vsak zvočnik SoundSphere ima visokotonski zvočnik, ki visi nad ohišjem zvočnika. Visokotonski zvočnik oddaja čistejši zvok v vse smeri. Natančna tehnika povezovanja zvočnega sistema in previdna namestitev nizkotonskega zvočnika tako, da dopolni visokotonski zvočnik, zagotavlja zmanjšane motnje in naravnejši zvok.