Pasivna povezava za reprodukcijo celotnega zvočnega spektra

Zasnova s pasivno povezavo omogoča jasno predvajanje vsake note, zato je glasba vedno neverjetno čista, naravna in popolna. Kompleksni razvoj je omogočil, da je vsak del celotnega zvočnega spektra zvočnih frekvenc ločen in poslan v ustrezne pogonske enote. Signali, ki presegajo frekvenčni odziv pogonske enote, niso poslani, kar močno izboljšuje kakovost zvoka in znižuje raven popačenja. Pasivna povezava v kombinaciji z vrhunskimi elektronskimi komponentami zagotavlja jasne, neokrnjen in pristen zvok, ki je povsem enakovreden izvirniku.