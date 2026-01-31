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DS9000/12
Doživite pravo pristnost
Priključni zvočnik Philips DS9000/12 je rešitev za izpolnitev vseh dragocenih želja pri poslušanju glasbe. Izdelan je iz vrhunskih delov in naravnega lesa ter iz naprave iPod/iPhone/iPad privabi popolnoma natančno reprodukcijo zvoka za pristno glasbeno doživetje, ki je zvesto izvirniku.
za iPod/iPhone/iPad
Zasnova s pasivno povezavo omogoča jasno predvajanje vsake note, zato je glasba vedno neverjetno čista, naravna in popolna. Kompleksni razvoj je omogočil, da je vsak del celotnega zvočnega spektra zvočnih frekvenc ločen in poslan v ustrezne pogonske enote. Signali, ki presegajo frekvenčni odziv pogonske enote, niso poslani, kar močno izboljšuje kakovost zvoka in znižuje raven popačenja. Pasivna povezava v kombinaciji z vrhunskimi elektronskimi komponentami zagotavlja jasne, neokrnjen in pristen zvok, ki je povsem enakovreden izvirniku.
Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.
Pri večini avdiofilskih naprav višjega razreda je mogoče izklopiti zaslon, tako da se lahko popolnoma prepustite zvoku in da se moč uporablja predvsem za reprodukcijo zvoka. To omogoča tudi senzor bližine. Ko stopite od naprave, se osvetljene funkcijske tipke samodejno potemnijo. Ko se približate z roko, pa funkcijske tipke zasvetijo, tako da lahko priročno upravljate glasbo.
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