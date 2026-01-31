Senzor bližine za aktiviranje nadzorne plošče z osvetljenim ozadjem

Pri večini avdiofilskih naprav višjega razreda je mogoče izklopiti zaslon, tako da se lahko popolnoma prepustite zvoku in da se moč uporablja predvsem za reprodukcijo zvoka. To omogoča tudi senzor bližine. Ko stopite od naprave, se osvetljene funkcijske tipke samodejno potemnijo. Ko se približate z roko, pa funkcijske tipke zasvetijo, tako da lahko priročno upravljate glasbo.