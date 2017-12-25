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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik

DS8550/10

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Izboljšajte poslušanje glasbe, igranje iger in gledanje videoposnetkov. Eleganten in moden priključni zvočnik predvaja osupljiv zvok iz iPoda, iPhona ali iPada, ima vgrajeno akumulatorsko baterijo in omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth za priročno uporabo.

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Obsedeni z zvokom

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok

Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok

Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.

Vgrajena baterija za ponovno polnjenje za še boljšo prenosljivost

SoundCurve za vrhunski kristalno čist zvok

SoundCurve za vrhunski kristalno čist zvok

Natančno zasnovan in ukrivljen hrbtni pokrov tega Philipsovega priključnega zvočnika ustvarja izjemno učinkovito zvočno strukturo za reprodukcijo zvoka. Ukrivljena zasnova poudarja togost ohišja zvočnika, kar znatno zmanjša notranjo resonanco ter odpravlja tresljaje in popačenje zvoka. Ti zvočniki osupljivega videza predvajajo vrhunski kristalno čist zvok.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS8550 dokkolós hangsugárzó

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS8550 dokkolós hangsugárzó

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