Vrhunski zvočni učinki ob igranju iger prek povezave Bluetooth

Doživetje ob igranju iger ni nikoli popolno brez dobrih zvočnih učinkov. Igre v pametnem telefonu ali katerikoli prenosni igralni napravi vas bodo sedaj še bolj navduševale – priključni zvočnik Philips namreč doda zvoku tisti "boom". Vse zvoke slišite glasno in jasno in tako ponesete vaše doživetje na nove nivoje. Poleg tega lahko vse to počnete izredno priročno prek povezave Bluetooth. Enostavno vzpostavite brezžično povezavo Bluetooth med prenosno napravo in priključnim zvočnikom in že lahko začnete z igranjem.