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Zvok, ki ustreza vašemu domu
Izboljšajte poslušanje glasbe, igranje iger in gledanje videoposnetkov. Eleganten in moden priključni zvočnik predvaja osupljiv zvok iz iPoda, iPhona ali iPada, ima vgrajeno akumulatorsko baterijo in omogoča brezžično pretakanje prek povezave Bluetooth za priročno uporabo.
Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.
Natančno zasnovan in ukrivljen hrbtni pokrov tega Philipsovega priključnega zvočnika ustvarja izjemno učinkovito zvočno strukturo za reprodukcijo zvoka. Ukrivljena zasnova poudarja togost ohišja zvočnika, kar znatno zmanjša notranjo resonanco ter odpravlja tresljaje in popačenje zvoka. Ti zvočniki osupljivega videza predvajajo vrhunski kristalno čist zvok.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Berry28
25/12/2017
Magyarország
Brutális hangzás!Szép design!:)
Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS8550 dokkolós hangsugárzó
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS8550 dokkolós hangsugárzó