Čudovit videz s priključenim iPhonom/iPodom ali brez

Priključite iPod ali iPhone in priključna postaja Fidelio bo prava paša za oči. To bo ostala tudi, ko napravo odstranite s postaje. Priključna postaja je izdelana tako, da je lepa tudi, kadar ni priključena nobena naprava. Poskrbite za eleganco na vaši polici ali mizi in nanjo postavite to postajo, ki bo pritegnila prav vse poglede.