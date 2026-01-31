Izdelek ni več na voljo
DS8500/12
Izjemna kakovost zvoka in stilska oblika
Eleganten in dovršen Philipsov priključni zvočnik vam nudi vrhunski zvok pri predvajanju glasbe iz naprave iPhone/iPod s tehnologijo PureDigital. Uživajte v naprednem upravljanju s senzorjem bližine in z intuitivnim daljinskim upravljalnikom, ki se odlično ujema z obliko in videzom zvočnika.
Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.
Zasnova pametnega zvoka zagotavlja najboljšo možno reprodukcijo nizkih tonov. Glasnost zvoka, določena za posamezno srednjetonsko pogonsko enoto, se popolnoma ujema z njenimi zahtevami. Nizki toni so globoki in močni.
Čiste linije in čutnost ukrivljenega hrbtnega pokrova ne le ustvarjajo čudovit videz, temveč tudi tvorijo učinkovito akustično obliko. Natančno zasnovana ukrivljena površina poveča togost ohišja zvočnika in tako izjemno zmanjša notranjo resonanco, kar zagotavlja natančnejšo in naravnejšo reprodukcijo zvoka. Uživate lahko tako v lepoti zvočnikov kot v osupljivem zvoku.
Ocene