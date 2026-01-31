Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok

Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekosljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.