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  • Fotografija podrobnosti izdelka
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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik

DS1600/12

4

| (3) Ocene

Zvok iz iPoda/iPhona/iPada, ki vam popestri dom

S priključnim zvočnikom DS1600 lahko predvajate in polnite iPod/iPhone/iPad s postajo Philips DualDock prek osvetljenih in 30-pinskih priključkov. Predvaja poln in bogat zvok, z vrati USB pa omogoča polnjenje druge mobilne naprave za bolj vsestransko uporabo.

Poglej vse prednosti

Zvok iz iPoda/iPhona/iPada, ki vam popestri dom

  • DualDock

  • za iPod/iPhone/iPad

  • Vrata USB za polnjenje

  • 8 W

DualDock za polnjenje in predvajanje naprav Apple (osvetljen in 30-pinski priključek)

DualDock za polnjenje in predvajanje naprav Apple (osvetljen in 30-pinski priključek)

Z inovativno postajo Philips DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom lahko predvajate in polnite vse naprave Apple. Odlikujeta jo elegantna zasnova in izjemna funkcionalnost, med priključkoma pa lahko preklapljate v trenutku. Uživajte v najljubših skladbah iz katerekoli naprave Apple.

Polnjenje druge mobilne naprave prek vrat USB

Polnjenje druge mobilne naprave prek vrat USB

Zvočnik ima tudi vrata USB za polnjenje druge mobilne naprave tudi, ko je iPod/iPhone priključen.

Samodejna sinhronizacija ure ali datuma, ko je na priključni postaji

Ko iPod/iPhone/iPad priključite na postajo, ta samodejno sinhronizira uro ali datum. Pritisnite gumb, da preklopite med prikazom ure in časa.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

3

Ocene

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1600 док-гучномовець

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1600 док-гучномовець

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1600 dokkolós hangsugárzó

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1600 dokkolós hangsugárzó

19/11/2015

România

România

Preverjen kupec

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Ta ocena je bila podana za DS1600 boxă cu andocare

Ta ocena je bila podana za DS1600 boxă cu andocare

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