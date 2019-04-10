Izdelek ni več na voljo
DS1600/12
Zvok iz iPoda/iPhona/iPada, ki vam popestri dom
S priključnim zvočnikom DS1600 lahko predvajate in polnite iPod/iPhone/iPad s postajo Philips DualDock prek osvetljenih in 30-pinskih priključkov. Predvaja poln in bogat zvok, z vrati USB pa omogoča polnjenje druge mobilne naprave za bolj vsestransko uporabo.
DualDock
za iPod/iPhone/iPad
Vrata USB za polnjenje
8 W
Z inovativno postajo Philips DualDock z osvetljenim in 30-pinskim priključkom lahko predvajate in polnite vse naprave Apple. Odlikujeta jo elegantna zasnova in izjemna funkcionalnost, med priključkoma pa lahko preklapljate v trenutku. Uživajte v najljubših skladbah iz katerekoli naprave Apple.
Zvočnik ima tudi vrata USB za polnjenje druge mobilne naprave tudi, ko je iPod/iPhone priključen.
Ko iPod/iPhone/iPad priključite na postajo, ta samodejno sinhronizira uro ali datum. Pritisnite gumb, da preklopite med prikazom ure in časa.
4.0
od 5
3
Ocene
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1600 док-гучномовець
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1600 док-гучномовець
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1600 dokkolós hangsugárzó
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1600 dokkolós hangsugárzó
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Preverjen kupec
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Ta ocena je bila podana za DS1600 boxă cu andocare
Ta ocena je bila podana za DS1600 boxă cu andocare