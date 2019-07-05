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  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

priključni zvočnik

DS1155/12

4.3

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Zvočniki DS1155, združljivi z mobilnikom iPhone 5 in najnovejšimi iPodi prek priključka, se ne ponašajo samo s polnim in bogatim zvokom, ampak tudi s prikazom ure ter nežno nočno lučko, zaradi česar je to popolna naprava za nočno omarico.

Poglej vse prednosti

Zvok, ki ustreza vašemu domu

  • z osvetljenim priključkom

  • za iPod/iPhone

  • Vrata USB za polnjenje

  • 6 W

Samodejna sinhronizacija ure pri priključitvi naprave iPod/iPhone

Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja samodejno sinhronizira uro z napravo iPod/iPhone.

Tehnologija zaščite za preprečevanje motenj zaradi mobilnega telefona

Elegantna in kompaktna zasnova, ki se prilaga vsaki nočni omarici

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1155 док-гучномовець

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1155 док-гучномовець

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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