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Zvok, ki ustreza vašemu domu
Zvočniki DS1155, združljivi z mobilnikom iPhone 5 in najnovejšimi iPodi prek priključka, se ne ponašajo samo s polnim in bogatim zvokom, ampak tudi s prikazom ure ter nežno nočno lučko, zaradi česar je to popolna naprava za nočno omarico.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
Vrata USB za polnjenje
6 W
Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja samodejno sinhronizira uro z napravo iPod/iPhone.
4.3
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1155 док-гучномовець
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1155 док-гучномовець
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą