Osvojite videz Zen

Privoščite si zvočnike za domači kino Philips Zenit preproste zasnove in uživajte v naravnem ter uravnoteženem zvoku iz zasnove s sodobnimi in pristnimi materiali. Sistem za pametno upravljanje kablov in brezžični globokotonec zagotavljata izjemno doživetje brez nereda.