2 leti garancije
XP9407/37
XP9201/33
XP9202/10
XP9204/30
XP9403/31
XP9404/46
XP9400/31
S9980/59
SP9883/35
S9974/35
2 v kompletu
Do 6 mesecev higieničnega britja
Združljiv z enoto Quick Clean Pod
Formula, obogatena z aktivnimi mazivi, varuje brivne glave pred trenjem in obrabo ter poskrbi, da bo brivnik dalj časa v vrhunski formi.
Posebna dišava v čistilnem vložku prinaša svež vonj in občutek popolnega britja.
Koži prijazna čistilna tekočina je povsem brez alkohola in izdelana za zaščito pred draženjem kože.
5.0
od 5
37
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
JiSvo
13/08/2025
Česká republika
Doporučuji
Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Mirda1
08/09/2024
Česká republika
Výměna frezek
Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
oozik
10/01/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvělý výrobek
Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Rezultati na podlagi testov tretje agencije v laboratorijskih pogojih, po 1 minuti uporabe lahko kartuša učinkovito prepreči rasti bakterije Staphylococcus Aureus in glive Candida Albicans. Učinkovitost preprečevanja rasti bakterije Staphylococcus Aureus je 99,9 %.