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  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan
  • Uživajte v higieničnem britju vsak dan

Kartuša za Quick Clean Pod

CC12/50

5
| (37) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v higieničnem britju vsak dan
Uporaba enote Quick Clean Pod po vsakem britju zagotavlja, da brivnik ostane kot nov, saj učinkovito odstranjuje odrezane dlačice. Brivnik je 10-krat čistejši, kot če bi uporabljali samo vodo*.
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Kompatibilni izdelki
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
El. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

XP9407/37

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

XP9201/33

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

XP9202/10

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

XP9204/30

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
El. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
El. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

XP9404/46

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
El. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

XP9400/31

Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
Električni brivnik iz jekla za vesoljsko industrijo

S9980/59

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

SP9883/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

S9974/35

10-krat učinkovitejši od čiščenja z vodo*

Uživajte v higieničnem britju vsak dan

  • 2 v kompletu

  • Do 6 mesecev higieničnega britja

  • Združljiv z enoto Quick Clean Pod

Mazivo ohranja največjo učinkovitost vašega brivnika

Mazivo ohranja največjo učinkovitost vašega brivnika

Formula, obogatena z aktivnimi mazivi, varuje brivne glave pred trenjem in obrabo ter poskrbi, da bo brivnik dalj časa v vrhunski formi.

Osvežujoča dišava za občutek popolnega britja

Osvežujoča dišava za občutek popolnega britja

Posebna dišava v čistilnem vložku prinaša svež vonj in občutek popolnega britja.

Povsem brez alkohola

Povsem brez alkohola

Koži prijazna čistilna tekočina je povsem brez alkohola in izdelana za zaščito pred draženjem kože.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

37

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

13/08/2025

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Výměna frezek

Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělý výrobek

Plní svoji funkci, čistí a chrání frézky. Spokojenost.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

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Omejitve odgovornosti

  1. Rezultati na podlagi testov tretje agencije v laboratorijskih pogojih, po 1 minuti uporabe lahko kartuša učinkovito prepreči rasti bakterije Staphylococcus Aureus in glive Candida Albicans. Učinkovitost preprečevanja rasti bakterije Staphylococcus Aureus je 99,9 %.