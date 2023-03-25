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  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
  • Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno

100 dni vračila kupnine

2+3 podaljšana garancija

Shaver S9000 PrestigeElektrični brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

SP9883/35

4.7
| (492) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno
Izkusite popolnoma gladko britje in udobje s Philipsovim brivnikom serije 9000 Prestige. S sistemom za britje Lift & Cut reže do 0,00 mm blizu kože, tehnologija SkinIQ pa se prilagodi vsakemu obrisu vašega obraza, tudi pri 7 dni stari bradi.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Najbolj gladko britje, tudi na 7 dni stari bradi

Natančno britje tik ob koži, a neverjetno nežno

  • Gladka koža

  • Rezila NanoTech DualPrecision

  • Prevleka Hydro SkinGlide

  • Vzmetni sistem Ultraflex Suspension

  • Do 5-letna garancija*****

Sistem Lift & Cut reže do 0,00 mm blizu kože

Sistem Lift & Cut reže do 0,00 mm blizu kože

Naš patentiran, edinstven sistem britja z vrtljivo glavo Lift & Cut nežno dvigne dlačico iz korenine, preden jo odreže natančno tik ob koži (do 0,00 mm ob koži), ne da bi se rezila sploh dotaknila vaše kože. Najboljše natančno gladko britje, ki zdrži do večera*.

Z vzmetnim sistemom Ultraflex Suspension se prilagodi vsem linijam

Z vzmetnim sistemom Ultraflex Suspension se prilagodi vsem linijam

Sistem Ultraflex Suspension s popolnoma prilagodljivimi glavami se prilagodi vsem linijam obraza in zajame tudi najbolj trdovratne dlačice na vratu. Rezultat je izjemno gladko in udobno britje.

50 % gladkejše*** drsenje s prevleko Hydro SkinGlide

50 % gladkejše*** drsenje s prevleko Hydro SkinGlide

Med brivnimi glavami in vašo kožo je naša najboljša zaščitna prevleka. Z do 500.000 hidrofilnimi mikrotehnološkimi kroglicami na kvadratni centimeter zagotavlja 50 %*** gladkejše drsenje po koži za največje udobje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

492

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

25/03/2023

Slovenija

Slovenija

Najboljši brivnik

Brivnik sem dobil lansko leto od žene za darilo za rojstni dan. Je res super, ker imam močno brado in pobrije res dobro in je tudi do kože je nežen.

Prednosti

Učinkovito britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

24/03/2023

Slovenija

Slovenija

Izdelek odlično deluje

Zelo dobro obrije brado. Njegova robustna in kakovostna izdelava omogočata da ga vzamem povsod z sabo.

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

24/03/2023

Slovenija

Slovenija

Top

Priporočam vsem, odličen in kvaliteten izdelek za vse

Prednosti

Vse

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ

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  1. 92 % se strinja. Preskus je opravila neodvisna agencija na 95 južnokorejskih anketirancih moškega spola, starih od 18 do 65 let.

  2. V primerjavi z brivnikom Philips serije 3000, na 3-dnevni bradici.

  3. v primerjavi s prejšnjim modelom

  4. Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.

  5. 2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.