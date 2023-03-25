2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Gladka koža
Rezila NanoTech DualPrecision
Prevleka Hydro SkinGlide
Vzmetni sistem Ultraflex Suspension
Do 5-letna garancija*****
Naš patentiran, edinstven sistem britja z vrtljivo glavo Lift & Cut nežno dvigne dlačico iz korenine, preden jo odreže natančno tik ob koži (do 0,00 mm ob koži), ne da bi se rezila sploh dotaknila vaše kože. Najboljše natančno gladko britje, ki zdrži do večera*.
Sistem Ultraflex Suspension s popolnoma prilagodljivimi glavami se prilagodi vsem linijam obraza in zajame tudi najbolj trdovratne dlačice na vratu. Rezultat je izjemno gladko in udobno britje.
Med brivnimi glavami in vašo kožo je naša najboljša zaščitna prevleka. Z do 500.000 hidrofilnimi mikrotehnološkimi kroglicami na kvadratni centimeter zagotavlja 50 %*** gladkejše drsenje po koži za največje udobje.
4.7
od 5
492
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
NSamo
25/03/2023
Slovenija
Del promocije
Najboljši brivnik
Brivnik sem dobil lansko leto od žene za darilo za rojstni dan. Je res super, ker imam močno brado in pobrije res dobro in je tudi do kože je nežen.
Prednosti
Učinkovito britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Torpedi
24/03/2023
Slovenija
Del promocije
Izdelek odlično deluje
Zelo dobro obrije brado. Njegova robustna in kakovostna izdelava omogočata da ga vzamem povsod z sabo.
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
amg85
24/03/2023
Slovenija
Del promocije
Top
Priporočam vsem, odličen in kvaliteten izdelek za vse
Prednosti
Vse
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Električni brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ
92 % se strinja. Preskus je opravila neodvisna agencija na 95 južnokorejskih anketirancih moškega spola, starih od 18 do 65 let.
V primerjavi z brivnikom Philips serije 3000, na 3-dnevni bradici.
v primerjavi s prejšnjim modelom
Primerjava ostankov britja po uporabi vložka, v katerem je čistilna tekočina, z vložkom, v katerem je voda.
2-letna garancija s 3-letnim podaljšanjem, če izdelek registrirate na Philips.com v 90 dneh od nakupa.