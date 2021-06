Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.