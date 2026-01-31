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BT51W/00
Naredite si prostor za ples
Svoje skladbe vzemite s seboj z zvočnikom Bluetooth, ki se prilega vašemu žepu. Ta majhen zvočnik vam nudi šest urno avtonomijo predvajanja in čist zvok, tudi pri najvišji glasnosti. Doseg brezžične povezave je 10 m. Dovolj za ples po celotnem prostoru.
Bluetooth®
Bele
Pri samo 90 g boste komaj opazili, da ta majhen zvočnik nosite s seboj. 1,5-palčna zvočna enota polnega razpona zagotavlja čist in jasen zvok tudi pri višji glasnosti.
Povsem napolnjena baterija se ponaša s 5-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega kabla Micro USB traja manj kot 3 ure.
Združevanje z napravo Bluetooth je preprosto. Vklopite zvočnik in že je pripravljen na združevanje. Doseg brezžične povezave je 10 m.
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