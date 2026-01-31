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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT51W/00

Na voljo v

Bela
Bela
Modre
Modre
Rožnata
Rožnata
Črna
Črna

Naredite si prostor za ples

Svoje skladbe vzemite s seboj z zvočnikom Bluetooth, ki se prilega vašemu žepu. Ta majhen zvočnik vam nudi šest urno avtonomijo predvajanja in čist zvok, tudi pri najvišji glasnosti. Doseg brezžične povezave je 10 m. Dovolj za ples po celotnem prostoru.

Poglej vse prednosti

Naredite si prostor za ples

  • Bluetooth®

  • Bele

1,5-palčni zvočnik polnega razpona. Čist in jasen zvok

Pri samo 90 g boste komaj opazili, da ta majhen zvočnik nosite s seboj. 1,5-palčna zvočna enota polnega razpona zagotavlja čist in jasen zvok tudi pri višji glasnosti.

5-urna avtonomija predvajanja

Povsem napolnjena baterija se ponaša s 5-urno avtonomijo predvajanja. Polnjenje prek priloženega kabla Micro USB traja manj kot 3 ure.

Bluetooth je pripravljen na združevanje, ko je vklopljen

Združevanje z napravo Bluetooth je preprosto. Vklopite zvočnik in že je pripravljen na združevanje. Doseg brezžične povezave je 10 m.

Tehnične specifikacije

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