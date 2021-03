Funkcija za enakomeren signal. Glasnost brez popačenja

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.