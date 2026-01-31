Naredite si prostor za ples

Svoje skladbe vzemite s seboj z zvočnikom Bluetooth, ki se prilega vašemu žepu. Ta majhen zvočnik vam nudi šest urno avtonomijo predvajanja in čist zvok, tudi pri najvišji glasnosti. Doseg brezžične povezave je 10 m. Dovolj za ples po celotnem prostoru.