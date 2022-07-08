2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Brivnik z dvema mrežicama
Napredni sistem za britje
1 ura polnjenja + hitro polnjenje
5 nastavkov
Prilagodljiva zaobljena rezila so 75 % učinkovitejša kot standardna rezila damskih brivnikov*. Pod zaščitno folijo sledijo linijam in zagotavljajo najnatančnejše britje.
Ko brivnik pomikate po telesu, se glava Multiflex s prilagodljivima mrežicama in prilagodljivim vratom premika skladno z vami in ohranja optimalen stik s kožo. Dve brivni mrežici zgrešita manj dlačic.
Za kožo udobne blazinice na vsaki strani brivne glave zagotavljajo gladko pomikanje in nežen občutek na koži, predvsem na neravnih predelih.
Nagrade
4.1
od 5
63
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Filipska
08/07/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výrobek je krásný a skvěle se ovládá
Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Lebrovka
19/04/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Holicí strojek
Na 100 procent DOPORUČUJI JSEM se strojkem NAPROSTO SPOKOJENÁ
Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
SusanaB
02/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Holí výborně
Hladké oholení bez podráždění. Konec žiletkám. Snad dlouho vydrží.
Prednosti
Kvalitní zpracovaní a bohaté příslušenství.
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení