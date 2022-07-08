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  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
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  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje
  • Brezhibno in natančno britje

Izdelek ni več na voljo

SatinShave PrestigeElektrični brivnik za mokro in suho britje

BRL170/00

4.1
| (63) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

1 nagrada

Brezhibno in natančno britje
Privoščite si popolnoma natančno in udobno britje nog in telesa. Naš najnaprednejši sistem za britje zagotavlja svileno gladko kožo brez razdraženja. SatinShave Prestige – tako udobno, da se lahko brijete vsak dan, in tako natančno, da se vam ni treba.
Poglej vse prednosti

z našim najnaprednejšim sistemom za britje

Brezhibno in natančno britje

  • Brivnik z dvema mrežicama

  • Napredni sistem za britje

  • 1 ura polnjenja + hitro polnjenje

  • 5 nastavkov

Naš najnaprednejši sistem za britje zagotavlja najnatančnejše britje

Naš najnaprednejši sistem za britje zagotavlja najnatančnejše britje

Prilagodljiva zaobljena rezila so 75 % učinkovitejša kot standardna rezila damskih brivnikov*. Pod zaščitno folijo sledijo linijam in zagotavljajo najnatančnejše britje.

Glava Multiflex z dvema mrežicama zgreši manj dlačic

Glava Multiflex z dvema mrežicama zgreši manj dlačic

Ko brivnik pomikate po telesu, se glava Multiflex s prilagodljivima mrežicama in prilagodljivim vratom premika skladno z vami in ohranja optimalen stik s kožo. Dve brivni mrežici zgrešita manj dlačic.

Za kožo udobne blazinice so izjemno nežne do kože

Za kožo udobne blazinice so izjemno nežne do kože

Za kožo udobne blazinice na vsaki strani brivne glave zagotavljajo gladko pomikanje in nežen občutek na koži, predvsem na neravnih predelih.

Tehnične specifikacije

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Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612371

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

63

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/07/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek je krásný a skvěle se ovládá

Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

19/04/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Holicí strojek

Na 100 procent DOPORUČUJI JSEM se strojkem NAPROSTO SPOKOJENÁ

Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Holí výborně

Hladké oholení bez podráždění. Konec žiletkám. Snad dlouho vydrží.

Prednosti

Kvalitní zpracovaní a bohaté příslušenství.

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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