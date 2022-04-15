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SatinShave Prestige Električni brivnik za mokro in suho britje
Izdelek ni več na voljo
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BRL170/00
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Priročnik s pomembnimi informacijami
Eco passport - English (US)
SatinShave PrestigeBrivna mrežica
Rezilo
Omrežni adapter USB HQ87
Kabel USB
Torbica
Prirezovalni glavnik
Mehanizem za pilico za stopala
EpilatorPrirezovalna glava
Lady Shaver Series 8000Kabel USB
Komplet pincete
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