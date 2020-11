Vodnik za oblikovanje in 11 uporabnih dodatkov za lase za več kot 15 pričesk

Vključeni so vodnik za oblikovanje in vsi dodatki, ki jih potrebujete, da ustvarite več kot 15 pričesk! Komplet za oblikovanje pričesk vključuje 2 elastiki, 4 majhne elastike, oblečene v blago, lasno zaponko, 4 lasnice, glavnik in 2 spiralni lasnici za enostavno oblikovanje pričeske. Zanka za vpletanje, pripomoček za potegovanje las, lasnica, sponka za lase "banana" in stranski glavniček vam bodo omogočili preizkušanje in ustvarjanje čudovitih pričesk.