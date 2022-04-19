IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

StyleCare Večnamenski oblikovalnik

Izdelek ni več na voljo

Podpora

StyleCareVečnamenski oblikovalnik

BHH822/00

StyleCare Večnamenski oblikovalnik

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)

  • PDF dat., 4.5 MB
  • 19 April 2022

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 1 MB
  • 18 April 2022

Odpravljanje težav

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Poiščite servisni center

Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali