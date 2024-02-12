2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sistem za nežno uporabo na koži
1 pritrdljiv glavnik, 3 mm
50 minut uporabe/8 ur polnjenja
Zasnovano za varno in udobno uporabo pod pazduhami, na prsnem košu in trebuhu, hrbtu in ramenih, predelu dimelj in nogah. Sistem za nežno uporabo na koži zajame in prireže dlake različne dolžine brez uporabe različnih nastavkov ali stika ostrih robov s kožo. Dvosmerni prirezovalniki prirežejo daljše dlake, ki jih mrežica popolnoma pobrije.
Sistem za udobje kože ima hipoalergensko mrežico in zaobljene konice za zaščito kože med britjem.
Priložen je 1 glavnik za prirezovanje dlak na dolžino 3 mm. Glavnik pritrdite na sistem britja in dlake prirežite na dolžino 3 mm. Sistem britja lahko uporabljate brez glavnika za učinkovitejše britje. Pri gostejših dlakah je priporočljivo, da jih predhodno prirežete z glavnikom.
4.4
od 5
336
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mirogolob
12/02/2024
Slovenija
odličen aparat
zadovoljen z aparatom - samo zanima me kje kupim za njega še kako dodatno brivsko glavo. Lp miro
Prednosti
pozitivno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho
simba1
12/10/2016
Slovenija
Odličen
ustreza svojemu namenu. Odlično da ima baterijsko polnjenje in da je vodoodporen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof
Bosna1
10/11/2022
Hrvatska
Odličan
Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.