Za zanesljivo prirezovanje na vseh predelih telesa

Zasnovano za varno in udobno uporabo pod pazduhami, na prsnem košu in trebuhu, hrbtu in ramenih, predelu dimelj in nogah. Sistem za nežno uporabo na koži zajame in prireže dlake različne dolžine brez uporabe različnih nastavkov ali stika ostrih robov s kožo. Dvosmerni prirezovalniki prirežejo daljše dlake, ki jih mrežica popolnoma pobrije.