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  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
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  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje
  • Natančno prirezovanje, udobno britje

Izdelek ni več na voljo

Bodygroom series 3000Brivnik za telo Showerproof

BG2024/15

4.4
| (336) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Natančno prirezovanje, udobno britje
Serija 3000 učinkovito brije dlake in je hkrati nežna do kože. Dlake lahko brijete s sistemom za nežno uporabo na koži ali prirezujete z glavnikom za dolžino 3 mm.
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Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

Povsod pod vratom

Natančno prirezovanje, udobno britje

  • Sistem za nežno uporabo na koži

  • 1 pritrdljiv glavnik, 3 mm

  • 50 minut uporabe/8 ur polnjenja

Za zanesljivo prirezovanje na vseh predelih telesa

Za zanesljivo prirezovanje na vseh predelih telesa

Zasnovano za varno in udobno uporabo pod pazduhami, na prsnem košu in trebuhu, hrbtu in ramenih, predelu dimelj in nogah. Sistem za nežno uporabo na koži zajame in prireže dlake različne dolžine brez uporabe različnih nastavkov ali stika ostrih robov s kožo. Dvosmerni prirezovalniki prirežejo daljše dlake, ki jih mrežica popolnoma pobrije.

Zaobljene konice in hipoalergenska mrežica za udobje kože

Zaobljene konice in hipoalergenska mrežica za udobje kože

Sistem za udobje kože ima hipoalergensko mrežico in zaobljene konice za zaščito kože med britjem.

Priložen je 3 mm glavnik za natančno prirezovanje

Priložen je 3 mm glavnik za natančno prirezovanje

Priložen je 1 glavnik za prirezovanje dlak na dolžino 3 mm. Glavnik pritrdite na sistem britja in dlake prirežite na dolžino 3 mm. Sistem britja lahko uporabljate brez glavnika za učinkovitejše britje. Pri gostejših dlakah je priporočljivo, da jih predhodno prirežete z glavnikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

336

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

12/02/2024

Slovenija

Slovenija

odličen aparat

zadovoljen z aparatom - samo zanima me kje kupim za njega še kako dodatno brivsko glavo. Lp miro

Prednosti

pozitivno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

12/10/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen

ustreza svojemu namenu. Odlično da ima baterijsko polnjenje in da je vodoodporen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 