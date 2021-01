Reža s standardom OPS

Reža OPS je zasnovana posebej za digitalne prikazovalnike in z njo je spreminjanje in nadgrajevanje predvajalnikov predstavnosti postalo povsem preprosto. Predvajalnik enostavno priključite na zaslon in že boste pripravljeni. Standard OPS je združljiv tako s predvajalniki osnovnega, srednjega kot višjega razreda, kar vam dolgoročno omogoča nižje stroške.