Osvetlitev iz ozadja Edge LED

Izkusite enakomerno razpršitev svetlobe z vrhunsko tehnologijo LED. Bele diode LED so nameščene okoli roba plošče, kar zagotavlja enakomernejšo porazdelitev svetlobe. To omogoča še manjšo porabo energije, manjšo razpršitev toplote ter pristen in enoten barvni razpon.