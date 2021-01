LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD). Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.