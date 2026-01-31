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Izdelek ni več na voljo

brezžična zvočniška postaja

AS130/12

Pretakajte glasbo in polnite telefon Android

V zvočnik AS130 lahko brezžično pretakate visokokakovostno glasbo prek povezave Bluetooth in hitro polnite telefon Android.

Poglej vse prednosti

Pretakajte glasbo in polnite telefon Android

  • Bluetooth®

  • za Android

  • 6 W

Elegantna priključna postaja FlexiDock za vse telefone Android

Izboljšana različica priključne postaje Philips FlexiDock ima priključek mikro USB za povezavo s telefoni Android. Priključni mehanizem s priključkom z zaobljenim robom je idealen za telefone Android. Zagotavlja popolno prilagodljivost. Priključek enostavno premaknite levo ali desno oziroma ga zavrtite glede na lokacijo ali usmerjenost vrat mikro USB telefona. Izredna prilagodljivost je edinstvena, omogoča pa priključitev telefonov Android različnih proizvajalcev brez standardiziranega položaja in usmerjenosti priključka mikro USB.

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Pripomoček za enostavno združevanje naprav Bluetooth za telefon Android

Pripomoček Philips Bluetooth Audio Connect, ki ga lahko prenesete iz trgovine Google Play, vam omogoča enostavno povezavo in združevanje mobilne naprave z vsako napravo Bluetooth Philips. Dotaknite se pripomočka, da samodejno dodate, združite in povežete zvočno napravo Philips Bluetooth. Ko je dodana, jo lahko preimenujete in spremenite ikone. Pripomoček vam omogoča uporabo več zvočnih naprav Philips in enostavno preklapljanje med napravami Bluetooth. Dotaknite se, da izberete želeno zvočno napravo Philips, in začnite s pretakanjem.

Tehnične specifikacije

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