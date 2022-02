Pripomoček za enostavno združevanje naprav Bluetooth za telefon Android

Pripomoček Philips Bluetooth Audio Connect, ki ga lahko prenesete iz trgovine Google Play, vam omogoča enostavno povezavo in združevanje mobilne naprave z vsako napravo Bluetooth Philips. Dotaknite se pripomočka, da samodejno dodate, združite in povežete zvočno napravo Philips Bluetooth. Ko je dodana, jo lahko preimenujete in spremenite ikone. Pripomoček vam omogoča uporabo več zvočnih naprav Philips in enostavno preklapljanje med napravami Bluetooth. Dotaknite se, da izberete želeno zvočno napravo Philips, in začnite s pretakanjem.