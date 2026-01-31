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Izdelek ni več na voljo

priključna postaja za iPod/iPhone

AJ7245D/12

Prebujajte se ob odlični glasbi

Dan začnite s to priključno postajo Philips. Ima sistem zvočnikov Bass Reflex za mogočne nizke ton, izhodno moč 20 W RMS in postajo za iPod/iPhone z osvetljenim priključkom. Z brezplačnimi aplikacijami Philips lahko uporabljate napredne funkcije za zbujanje in radio.

Poglej vse prednosti

s to priključno postajo za iPod/iPhone

Prebujajte se ob odlični glasbi

  • z osvetljenim priključkom

  • za iPod/iPhone

  • FM, dvojni alarm

  • Shranjevanje časa in alarma, 20 W

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Skupna izhodna moč 20 W RMS

Skupna izhodna moč 20 W RMS

RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Tehnične specifikacije

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