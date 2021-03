Prebujajte se ob odlični glasbi

Dan začnite s to priključno postajo Philips. Ima sistem zvočnikov Bass Reflex za mogočne nizke ton, izhodno moč 20 W RMS in postajo za iPod/iPhone z osvetljenim priključkom. Z brezplačnimi aplikacijami Philips lahko uporabljate napredne funkcije za zbujanje in radio. Več o izdelku