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AJ7045D/12
Zbujajte se ob odlični glasbi iz predvajalnika iPod/iPhone
Dan prek osvetljenega priključka začnite z najljubšo glasbo iz iPoda/iPhona. Elegantna priključna postaja Postaja z vgrajenimi zvočniki Bass Reflex omogoča bogate in globoke nizke tone ter mogočen zvok.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvojni alarm
20 W
Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.
RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.
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