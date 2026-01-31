Skupna izhodna moč 20 W RMS

RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.