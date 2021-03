Daljinski upravljalnik vse v enem za vaš sistem in iPod/iPhone

S Philipsovim daljinskim upravljalnikom vse v enem lahko zdaj enostavno krmarite po več sto skladbah v Philipsovem glasbenem sistemu in napravi iPod/iPhone z enim samim pritiskom na daljinski upravljalnik. S prikazom informacij, navedenih glede na seznam predvajanja, album, izvajalca, zvrst ali skladbo je krmarjenje po več sto datotekah hitro in enostavno. Omogoča upravljanje z eno roko in zagotavlja edinstveno uporabniško izkušnjo.