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AJ3570/12
Okolju prijaznejše življenje
Čas je, da poskrbite za okolje. Stilska ura Philips AJ3570/12 z vzdržljivim bambusovim ohišjem in sestavnimi deli nadzora nevarnosti v stanju pripravljenosti porablja zelo malo energije in je opremljena s samodejnim senzorjem za svetlobo ter tako vsako sekundo varčuje z energijo.
Velik zaslon
Pri iskanju načinov, kako skrbeti za okolje, moramo biti izjemno ustvarjalni in iznajdljivi. Ura ima vrhnjo ploščo iz bambusa, zato je prijazna do okolja in ima hkrati stilski videz. Bambus ni samo zelo privlačen material, temveč je tudi veliko vzdržljivejši in bolj obnovljiv kot običajni les. Za hitro rast ne potrebuje umetnih pospeševalcev in pesticidov ter ga lahko začnemo izkoriščati že po treh do petih letih in sicer vsako rastlino večkrat. Pri pripravi bambusa za industrijsko uporabo manj onesnažujemo okolje in v ozračje spuščamo manjše količine ogljikovega dioksida.
V družbi Philips se zavedamo odgovornosti do okolja, zato veliko vlagamo v recikliranje, ki je izjemno koristno. Tako zmanjšamo potrebo po novih neobnovljivih virih in poskrbimo, da našega že tako izčrpanega planeta še dodatno ne obremenjujemo. Zaradi tega se zmanjša tudi količina odpadkov za sežiganje in odlaganje na smetiščih, kar zelo škodljivo vpliva na ekosistem in okolje. Pri izdelavi te ure smo uporabili veliko recikliranega materiala. Celotno ohišje je iz 100 % reciklirane plastike, besedilo je natisnjeno na 100 % recikliranem papirju, embalaža pa je v 90 % izdelana iz recikliranih materialov.
Philips skuša z omejevanjem uporabe škodljivih snovi poskrbeti, da bomo živeli v varnejšem okolju. Vsi naši izdelki so izdelani v skladu z direktivo RoHS, ki omejuje uporabo nevarnih kemikalij, kot so svinec, kadmij in živo srebro. Poleg tega pa smo še bolj omejili uporabo drugih škodljivih snovi, saj na primer plastični deli, vezja, napajalniki in embalaža ne vsebujejo spojin PVC in BFR ter tako med uporabo in tudi pri odlaganju čim manj obremenjujejo okolje.
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