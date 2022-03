Vrhnja plošča iz vzdržljivega in obnovljivega bambusa

Pri iskanju načinov, kako skrbeti za okolje, moramo biti izjemno ustvarjalni in iznajdljivi. Ura ima vrhnjo ploščo iz bambusa, zato je prijazna do okolja in ima hkrati stilski videz. Bambus ni samo zelo privlačen material, temveč je tudi veliko vzdržljivejši in bolj obnovljiv kot običajni les. Za hitro rast ne potrebuje umetnih pospeševalcev in pesticidov ter ga lahko začnemo izkoriščati že po treh do petih letih in sicer vsako rastlino večkrat. Pri pripravi bambusa za industrijsko uporabo manj onesnažujemo okolje in v ozračje spuščamo manjše količine ogljikovega dioksida.