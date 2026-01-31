Reciklirana plastična ohišja in papirnati materiali za embalažo

V družbi Philips se zavedamo odgovornosti do okolja, zato veliko vlagamo v recikliranje, ki je izjemno koristno. Tako zmanjšamo potrebo po novih neobnovljivih virih in poskrbimo, da našega že tako izčrpanega planeta še dodatno ne obremenjujemo. Zaradi tega se zmanjša tudi količina odpadkov za sežiganje in odlaganje na smetiščih, kar zelo škodljivo vpliva na ekosistem in okolje. Pri izdelavi te ure smo uporabili veliko recikliranega materiala. Celotno ohišje je iz 100 % reciklirane plastike, besedilo je natisnjeno na 100 % recikliranem papirju, embalaža pa je v 90 % izdelana iz recikliranih materialov.