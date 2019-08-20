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  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
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  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka

Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ3200/12

3.5

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

Prebudite se ob radiu FM in napolnjenem telefonu

Radioura Philips AJ3200 napolni katerikoli pametni telefon, iPhone ali Android, medtem ko spite. Prilagodljiva priklopna postaja se popolnoma prilega položaju priključka na kateremkoli telefonu. Prebudite se ob zvokih svoje priljubljene radijske postaje in začnite dan z napolnjenimi baterijami.

Poglej vse prednosti

Prebudite se ob radiu FM in napolnjenem telefonu

  • Univerzalno napajanje

  • Digitalno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

  • Shranjene nastavitve časa in alarma

Univerzalne napajalne postaje in upravljanje brez odvečnih kablov

Univerzalne napajalne postaje in upravljanje brez odvečnih kablov

Nič več nezaželenih kablov na nočni omarici. Ta radioura je opremljena s tremi zamenljivimi postajami za polnjenje naprav iPhone, Android in drugih pametnih telefonov. Uporabite priključek Apple Lightning ali 30-pinski napajalni kabel ter ustrezno priključno postajo za vaš iPhone in/ali priključno postajo s priloženim kablom mikro USB za naprave Android ter druge naprave. Ko priključite kabel in priključno postajo, vstavite telefon v postajo in takoj začnite s polnjenjem. Tudi žice so ustrezno pospravljene.

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.5

od 5

8

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3200 Radio cu ceas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3200 Radio cu ceas

19/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3200 Radiobudzik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3200 Radiobudzik

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3200 Laikrodis-radijas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3200 Laikrodis-radijas

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