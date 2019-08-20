Izdelek ni več na voljo
Prebudite se ob radiu FM in napolnjenem telefonu
Radioura Philips AJ3200 napolni katerikoli pametni telefon, iPhone ali Android, medtem ko spite. Prilagodljiva priklopna postaja se popolnoma prilega položaju priključka na kateremkoli telefonu. Prebudite se ob zvokih svoje priljubljene radijske postaje in začnite dan z napolnjenimi baterijami.
Univerzalno napajanje
Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma
Nič več nezaželenih kablov na nočni omarici. Ta radioura je opremljena s tremi zamenljivimi postajami za polnjenje naprav iPhone, Android in drugih pametnih telefonov. Uporabite priključek Apple Lightning ali 30-pinski napajalni kabel ter ustrezno priključno postajo za vaš iPhone in/ali priključno postajo s priloženim kablom mikro USB za naprave Android ter druge naprave. Ko priključite kabel in priključno postajo, vstavite telefon v postajo in takoj začnite s polnjenjem. Tudi žice so ustrezno pospravljene.
Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.
Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.
3.5
od 5
8
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3200 Radio cu ceas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3200 Radio cu ceas
DudDa
19/09/2015
Polska
Preverjen kupec
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3200 Radiobudzik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3200 Radiobudzik
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3200 Laikrodis-radijas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3200 Laikrodis-radijas