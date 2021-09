Univerzalne napajalne postaje in upravljanje brez odvečnih kablov

Nič več nezaželenih kablov na nočni omarici. Ta radioura je opremljena s tremi zamenljivimi postajami za polnjenje naprav iPhone, Android in drugih pametnih telefonov. Uporabite priključek Apple Lightning ali 30-pinski napajalni kabel ter ustrezno priključno postajo za vaš iPhone in/ali priključno postajo s priloženim kablom mikro USB za naprave Android ter druge naprave. Ko priključite kabel in priključno postajo, vstavite telefon v postajo in takoj začnite s polnjenjem. Tudi žice so ustrezno pospravljene.