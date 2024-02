Elegantna zasnova za vsakogar

Polepšajte svoj prostor in jutranjo rutino s Philipsovo kompaktno radiouro. Velik LCD-zaslon z osvetlitvijo ozadja in 5 gumbi za dostop do vseh radijskih postaj z enim dotikom. Nežno se prebudite v novo jutro z glasbo po svoji želji ali brenčalom z naraščajočim alarmom.