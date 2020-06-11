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Izdelek ni več na voljo

Adapter Bluetooth®

AEA2700/12

4.4

| (12) Ocene

Istočasno povežite do 3 pametne telefone

Philipsov adapter Bluetooth® s funkcijo MULTIPAIR sistem zvočnikov glasbenega sistema/računalnika spremeni v brezžični zvočni sistem. Priključite adapter in brezžično pretakajte glasbo iz največ treh pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in naprav Bluetooth.

Poglej vse prednosti

Istočasno povežite do 3 pametne telefone

  • Glasbeni sprejemnik Bluetooth®

  • z MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC in NFC

  • Digitalni izhod

Takojšnje preklapljanje glasbe iz 3 naprav s funkcijo MULTIPAIR

Takojšnje preklapljanje glasbe iz 3 naprav s funkcijo MULTIPAIR

Združite do 3 pametne naprave in pretakajte glasbo s katerekoli želene naprave. Prekinjanje združevanja in ponovno združevanje naprav nista več potrebna. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, samo izberite želeno napravo in predvajate. Skladba na prvotni napravi se bo zaustavila in predvajati se bo začela nova skladba. Ta možnost je odlična za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali samo predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in družina, zato lahko izbirate tudi med njihovo glasbo in to izjemno hitro.

Predvajajte glasbene aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika z glasbenim sistemom

Predvajajte glasbene aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika z glasbenim sistemom

Vsak pravi ljubitelj glasbe ima v mobilni napravi nameščeno svojo najljubšo glasbeno storitev ali spletni radio. Zdaj lahko glasbeno vsebino predvajate neposredno z glasbenim sistemom.

Pretakanje glasbe Bluetooth® v visoki kakovosti (aptX® in AAC)

Pretakanje glasbe Bluetooth® v visoki kakovosti (aptX® in AAC)

Napredna tehnologija zagotavlja izboljšano pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth®. Standardni zvok Bluetooth® uporablja kodek SBC, ki je ustvarjen za osnovno prenašanje zvoka, zato so poslušalci občasno razočarani nad kakovostjo. Adapter Hi-Fi pa vsebuje vrhunsko brezžično tehnologijo Bluetooth® (aptX® in AAC), ki zagotavlja bogat, mogočen in kristalno čist zvok. Združljiv je z najnovejšimi pametnimi telefoni Android™ in Apple iOS, tabličnimi računalniki in drugimi napravami, zagotavlja pa vam pričakovano kakovost zvoka. Brezžična glasba še nikoli ni bila tako kakovostna.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

12

Ocene

4
1

11/06/2020

România

România

Preverjen kupec

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Prednosti

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Datum uporabe 2019-05-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Datum uporabe 2019-05-11

27/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.

Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AEA2700 Bluetooth® adapter

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AEA2700 Bluetooth® adapter

16/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nekem bevált, remekül teszi a dolgát

Az első tapasztalataim alapján remek kis (szó szerint is kicsi) készülék. Egy HP laptoppal és egy Huawei P8 Lite-tal tökéletesen jól elboldogul egy nappaliban, kb. 4 méterre lévő házimozi erősítő kapja így róluk a jelet, és mind a párosítás, mind a lejátszás eleddig teljesen rendben van. A két eszköz közötti váltás igencsak gyors, mint ahogy elég a mobilin csak a szünet gombra kattintani és már vált is egyből vissza a laptopra a hang. Nekem nagyon tetszik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AEA2700 Bluetooth® adapter

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AEA2700 Bluetooth® adapter

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