Takojšnje preklapljanje glasbe iz 3 naprav s funkcijo MULTIPAIR

Združite do 3 pametne naprave in pretakajte glasbo s katerekoli želene naprave. Prekinjanje združevanja in ponovno združevanje naprav nista več potrebna. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, samo izberite želeno napravo in predvajate. Skladba na prvotni napravi se bo zaustavila in predvajati se bo začela nova skladba. Ta možnost je odlična za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali samo predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in družina, zato lahko izbirate tudi med njihovo glasbo in to izjemno hitro.