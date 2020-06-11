Izdelek ni več na voljo
AEA2700/12
Istočasno povežite do 3 pametne telefone
Philipsov adapter Bluetooth® s funkcijo MULTIPAIR sistem zvočnikov glasbenega sistema/računalnika spremeni v brezžični zvočni sistem. Priključite adapter in brezžično pretakajte glasbo iz največ treh pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in naprav Bluetooth.
Glasbeni sprejemnik Bluetooth®
z MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC in NFC
Digitalni izhod
Združite do 3 pametne naprave in pretakajte glasbo s katerekoli želene naprave. Prekinjanje združevanja in ponovno združevanje naprav nista več potrebna. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, samo izberite želeno napravo in predvajate. Skladba na prvotni napravi se bo zaustavila in predvajati se bo začela nova skladba. Ta možnost je odlična za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali samo predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in družina, zato lahko izbirate tudi med njihovo glasbo in to izjemno hitro.
Vsak pravi ljubitelj glasbe ima v mobilni napravi nameščeno svojo najljubšo glasbeno storitev ali spletni radio. Zdaj lahko glasbeno vsebino predvajate neposredno z glasbenim sistemom.
Napredna tehnologija zagotavlja izboljšano pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth®. Standardni zvok Bluetooth® uporablja kodek SBC, ki je ustvarjen za osnovno prenašanje zvoka, zato so poslušalci občasno razočarani nad kakovostjo. Adapter Hi-Fi pa vsebuje vrhunsko brezžično tehnologijo Bluetooth® (aptX® in AAC), ki zagotavlja bogat, mogočen in kristalno čist zvok. Združljiv je z najnovejšimi pametnimi telefoni Android™ in Apple iOS, tabličnimi računalniki in drugimi napravami, zagotavlja pa vam pričakovano kakovost zvoka. Brezžična glasba še nikoli ni bila tako kakovostna.
4.4
od 5
12
Ocene
Gabriel S
11/06/2020
România
Preverjen kupec
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Prednosti
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Datum uporabe 2019-05-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Datum uporabe 2019-05-11
MikeAAC
27/03/2018
Magyarország
Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.
Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AEA2700 Bluetooth® adapter
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AEA2700 Bluetooth® adapter
Misi
16/03/2018
Magyarország
Nekem bevált, remekül teszi a dolgát
Az első tapasztalataim alapján remek kis (szó szerint is kicsi) készülék. Egy HP laptoppal és egy Huawei P8 Lite-tal tökéletesen jól elboldogul egy nappaliban, kb. 4 méterre lévő házimozi erősítő kapja így róluk a jelet, és mind a párosítás, mind a lejátszás eleddig teljesen rendben van. A két eszköz közötti váltás igencsak gyors, mint ahogy elég a mobilin csak a szünet gombra kattintani és már vált is egyből vissza a laptopra a hang. Nekem nagyon tetszik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AEA2700 Bluetooth® adapter
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AEA2700 Bluetooth® adapter