Vgrajen kabel mikro USB za polnjenje katerekoli naprave USB

Naprave je težko popolnoma izklopiti – in zdaj vam jih ni treba. Včasih je težko najti pravi polnilnik za mobilni telefon ali drugo napravo. Naprava ima vgrajen priročen kabel mikro USB, zato boste vedno imeli dovolj energije za predvajanje glasbe in filmov ter boste lahko povsem mirni. Priročna je tudi v primeru izpada električne energije. Izkoristite Take kinetični vir napajanja naprave, ki vam vedno omogoča napajanje in povezavo.