3-slojno filtriranje HEPA zajame 99,97 % najmanjših delcev

3-slojno filtriranje s predfiltrom, filtrom HEPA NanoProtect in filtrom z aktivnim ogljem odstrani 99,97 % delcev velikosti do 0,003 mikrona (1) in vas zaščiti pred onesnaževali, virusi, alergeni, bakterijami in vonjavami.