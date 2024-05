Več barv. Več podrobnosti. Več vznemirjenja.

Povsem se posvetite igranju. Prepustite se napetemu dogajanju. Televizor Xtra odlikujejo osupljive podrobnosti in barve, odličen zvok in čaroben Ambilight. Od filmov do športnih tekem in iger – doma preživeti večeri niso bili še nikoli tako veličastni. Več o izdelku