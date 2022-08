Vedno pristna slika, ne glede na to, kaj gledate. Dvojni procesor P5 z umetno inteligenco.

Dvojni slikovni procesor s svojo umetno inteligenco poskrbi za prikaz slike, ki pričara občutek, kot da bi bili v središču dogajanja. Algoritem globokega učenja obdeluje sličice podobno kot človeški možgani. Ne glede na to, kaj gledate, so podrobnosti in kontrasti vedno videti resnični, barve so bogate, gibanje pa popolnoma gladko.