Izkoristite zmogljivost štirijedrnega procesorja in vgrajenega OS Android

Philipsov štirijedrni procesor in zmogljivi OS Android omogočata razburljivo igranje iger. OS Android televizorja vam omogoča izredno hitro, intuitivno in zabavno pomikanje po zaslonu, uporabo aplikacij in predvajanje videoposnetkov.