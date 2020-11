Vzbudite pozornost

Ostanite vidni podnevi in ponoči s Philipsovim profesionalnim zaslonom serije 4K UHD polne visoke ločljivosti z izjemno visoko svetlostjo. Zaradi osupljive jasnosti in kontrasta je to idealna rešitev za izložbe in svetle lokacije. Od letališč do trgovskih centrov. Več o izdelku